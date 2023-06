Show de Tierry é atração gratuita em Barueri hoje

O cantor Tierry, a voz do hit “Rita”, se apresenta no Arraiá de Barueri na noite desta quarta-feira (28). O show gratuito começa às 20h, mas as festanças no Centro da cidade se iniciam às 18h.

No repertório, o artista tem ainda canções de sucesso como “Lá Ele” com participação de Manoel Gomes, “Vira-Lata Caramelo” com Zé Neto e Cristiano, “Cabeça Branca” e “Hackearam-me”, entre outras.

O público contará ainda com barracas de brincadeiras e comidas típicas de São João durante todo o evento, que vai até o dia 2 de julho.

O Arraiá de Barueri está montado na Avenida Guilherme P. Guglielmo, em frente ao Ginásio José Corrêa, na região central.