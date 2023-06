Inscrições para concurso público com 632 vagas em Osasco começam nesta quarta-feira (28)

Inscrições para concurso público com 632 vagas em Osasco começam nesta quarta-feira...

Começam hoje (28) as inscrições no concurso público da Prefeitura de Osasco que abre 632 vagas para médicos em diversas especialidades, enfermeiros, técnicos de enfermagem, terapeuta, nutricionista e técnico em farmácia.

A remuneração varia entre R$ 2.247,72 e R$ 5.828,22 mais Prêmio de Incentivo (Lei nº 4434/2010), de acordo com a função.

A maior parte das vagas é para o cargo de técnico de enfermagem (150), médico socorrista plantonista (100) e técnico em farmácia (50). As demais oportunidades estão distribuídas, principalmente, para médicos nas especialidades: clínico geral, cardiologista, cardiologista infantil, reumatologista, neurologista, neonatologista, psiquiatra, ginecologista, cirurgião geral pediátrico, oftalmologista, entre outras.

A seleção do concurso público da Prefeitura de Osasco será feita por meio de prova objetiva com questões de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Como se inscrever no concurso público da Prefeitura de Osasco:

As inscrições devem ser feitas das 10h de 28 de junho às 23h59 de 7 de agosto de 2023, exclusivamente no site da da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), organizadora do certame.

A taxa de inscrição é de R$ 68,50 para as funções de nível técnico e de R$ 98,80 para médicos, enfermeiros, nutricionista e terapeuta ocupacional. O edital foi publicado na Imprensa Oficial do Município de Osasco 2459, a partir da página 39.

