Silvio Santos detona decisão de Datena: “Acabou a carreira dele”; assista

Sem ligar para polêmicas, o apresentador Silvio Santos comentou sobre a decisão do jornalista José Luiz Datena deixar o “Brasil Urgente” para apresentar um programa aos domingos, na Band.

“O Datena agora vai fazer programa no domingo. Onde é que já se viu. Vai deixar o filho dele [Joel Datena] no lugar dele [no Brasil Urgente]. Acabou a carreira do Datena. Fazer programa de domingo e deixar o filho dele no lugar dele na Band? Acabou a carreira dele. Tem artista que é assim: quando está no ápice, resolve cair pra não poder levantar mais”, disparou o dono do SBT, emissora sediada em Osasco, durante o quadro Jogo dos Pontinhos, no Programa Silvio Santos.

O programa Agora É Com Datena deve ser exibido a partir do dia 22, na Band.