Sindicato de Barueri lança campanha por vacinação de vigilantes contra a covid-19

O Sindicato dos Vigilantes de Barueri lançou, nesta quinta-feira (22), a campanha #vacinaparaosvigilantesjá, que pede a vacinação para os trabalhadores da segurança privada. A iniciativa é realizada após levantamento mostrar que os profissionais desta área estão entre os trabalhadores que mais morrem de covid-19 no Brasil.

publicidade

A constatação foi feita para o jornal “El País” pelo estúdio de inteligência de dados Lagom Data, com base em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

De acordo com a publicação, a morte de vigilantes, inclusive profissionais terceirizados, como os que monitoram a temperatura na entrada de centros comerciais, aumentaram 59 % entre janeiro e fevereiro de 2020 e o mesmo período de 2021. “O vigilante é o primeiro profissional a ter contato com as pessoas em hospitais, bancos, comércios e condomínios, estejam essas pessoas saudáveis ou contaminadas”, afirma o presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, Amaro Pereira.

publicidade

A reportagem do “El País” enfatiza ainda que o cadastro do Ministério do Trabalho só capta dados do mercado formal, ou seja, não são contabilizados óbitos de autônomos e microempreendedores individuais (MEIs).

Segundo Amaro Pereira, presidente do Sindicato dos Vigilantes de Barueri, há categorias de trabalhadores que são essenciais, mas “invisíveis”, e essas necessitam urgentemente de vacina contra a covid-19.

publicidade

Além dos vigilantes, outros profissionais considerados essenciais – aqueles que não podem ficar em casa – também estão entre as maiores vítimas da doença: frentistas de postos de gasolina, caixas de supermercado e motoristas de ônibus. “Trabalhador essencial e que está na linha de frente tem que ser vacinado com prioridade. Não pode ser deixado à própria sorte enquanto cumpre seu dever”, finaliza Amaro.