Sindigráficos mobiliza trabalhadores contra a reforma da Previdência

Nessa segunda-feira, 19, o Sindicato dos Gráficos de Barueri, Osasco e Região (Sindigráficos) estiveram ativos no Dia Nacional de Mobilização Contra a Reforma da Previdência.

Durante a manhã, o Sindicato realizou panfletagem, em frente à estação da CPTM de Barueri, do material “Se botar para votar, o Brasil vai parar”, com o chamamento das centrais sindicais para a mobilização dos trabalhadores e resistência contra a reforma da Previdência. O trabalho de conscientização e mobilização da população aconteceu também em frente à agência de INSS da cidade, onde o material continuou sendo entregue. Os atos em Barueri e região foram organizados e realizados em conjunto com o Coletivo Contra a Reforma da Previdência.

Durante a tarde, o Sindigráficos participou da manifestação junto às 20 mil pessoas que ocuparam a Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em protesto contra a reforma proposta pelo governo Temer. No mesmo dia, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, determinou a suspensão da tramitação das propostas de emenda à Constituição, atingindo 190 propostas em andamento da Casa, como a reforma da Previdência.

“A suspensão da votação com certeza é uma vitória para os trabalhadores. No entanto, como tratamos com um governo golpista, é necessário estar sempre atentos e prontos para reagir ao próximo golpe. Nossa mobilização continua”, afirmou o presidente do Sindigráficos, Álvaro Ferreira da Costa.