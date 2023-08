SinHoRes Osasco abre mais de 300 vagas para cursos gratuitos sobre hospedagem e alimentação

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares, Padarias e similares) lança na semana que vem a Escola SinHoRes. Por meio da iniciativa, serão abertas mais de 300 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional nas áreas de hospedagem e alimentação.

Serão nove cursos teóricos realizados neste segundo semestre de 2023, ministrados pelo professor PhD Celso dos Santos, que também é consultor do SinHoRes e diretor de Novos Negócios e Capacitação da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo).

Todos os cursos serão presenciais, realizados na sede do SinHoRes, localizada na Avenida Santo Antônio, no Centro de Osasco. Os interessados devem fazer as inscrições (confira no final da matéria como se inscrever) e as vagas são limitadas.

Os alunos receberão certificado de conclusão com a chancela estadual da FHORESP e Internacional da AREGALA e Cozinheiros sem Fronteiras. A carga horária de cada curso é de três horas.

Escola SinHoRes

A Escola SinHoRes oferece cursos voltados para empresários do setor de Hospedagem e Alimentação, empreendedores que desejam entrar na área, além de profissionais que desejam se aperfeiçoar, buscam por recolocação no mercado ou procuram ingressar no setor e buscam por conhecimento de qualidade.

Além do conhecimento agregado aos cursos, a participação será uma ótima oportunidade para networking qualificado, com empresários e gestores em busca de novos colaboradores. Além, é claro, do contato com outros profissionais do mercado.

“Como único representante empresarial do setor na região, o SinHoRes quer corrigir uma das principais dores do segmento e atuar na linha de frente da capacitação dos nossos profissionais. Isso porque, vagas nos estabelecimentos não faltam, mas estamos com um déficit grave de mão de obra qualificada e precisamos de capacitação contínua e, dessa forma, estaremos cumprindo também com a nossa responsabilidade social”, afirmou o presidente do SinHoRes, Edson Pinto.

Saiba como se inscrever nos cursos gratuitos:

As inscrições devem ser feitas através do e-mail contato@sinhoresosasco.com.br. O interessado, que deve residir nas cidades da base da entidade, precisa enviar as informações: curso de interesse, nome completo, RG, CPF, comprovante de residência e WhatsApp.

Após a solicitação, o SinHoRes entrará em contato para confirmar a reserva. A SinHoRes informa que os associados terão prioridade para a reserva.

Confira a programação de cursos da Escola SinHores:

AGOSTO (inscrições abertas)

Horário: das 14h30 às 17h30

14/08 – Gestão de Hospitalidade- Serviços de Camareiras

– Gestão de Hospitalidade- Serviços de Camareiras 15/08 – Qualidade de Serviços de Alimentos e Bebidas

– Qualidade de Serviços de Alimentos e Bebidas 16/08 – Planejamento e Gestão de Cardápios

SETEMBRO

25/09 – Gestão de Hospitalidade – Serviços de Recepção Hoteleira (Horário: 14h30 às 17h30)

25/09 – Qualidade de Serviços de Cozinha (Horário: 18h30 às 21h30)

OUTUBRO

Horário: das 14h30 às 17h30

16/10 – Disney: Liderança em Hotéis e Meios de Hospedagem.

– Disney: Liderança em Hotéis e Meios de Hospedagem. 17/10 – Excelência de Vendas de Alimentos e Bebidas

NOVEMBRO

Horário: das 14h30 às 17h30