O calor continuará intenso nesta segunda-feira (13). O sol aparecerá entre nuvens, que vão aumentando no decorrer do dia e que podem ocasionar pancadas de chuva à noite. A umidade do ar também continua baixa. Não se esqueça da hidratação.

Veja aqui como ficam as temperaturas.

Osasco

Mínima: 23°C

Máxima: 38°C

Barueri

Mínima: 23°C

Máxima: 38°C

Carapicuíba

Mínima: 22°C

Máxima: 37°C

*Com informações do Climatempo.