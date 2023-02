Supermercado online Shopper tem vagas de emprego e aprendiz abertas em Osasco e São Paulo

O Shopper, maior supermercado online do país, está com vagas de emprego abertas em Osasco e São Paulo. Há também oportunidades para aprendiz.

Em Osasco, o Shopper deseja preencher as vagas de motorista, comprador externo e operador de logística. Já em São Paulo, as oportunidades são para as funções de analista financeiro júnior, analista de marketing e assistente financeiro.

A função de operador júnior de logística exige apenas o ensino médio completo. Vivência na área de logística, estoque, armazenagem ou depósito será considerado um diferencial.

Para o cargo de motorista é necessário ter habilitação categoria B regularizada. Já para a vaga de assistente financeiro exige-se domínio do pacote Office, habilidade com números, perfil lógico e crítico, boa redação e perfil empreendedor. Formação técnica ou graduação em Administração ou áreas semelhantes é um diferencial.

O Shopper também está em busca de aprendiz em Osasco para realizar auxiliar nas rotinas administrativas em Departamento Pessoal e Financeiro. Em São Paulo, o aprendiz auxiliará no setor de atendimento ao cliente. “Aqui o que faz diferença não é necessariamente a experiência profissional e sim o quanto de vontade de fazer a diferença você tem!”, diz a empresa.

Como se candidatar às vagas de emprego no Shopper em Osasco e SP:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de recrutamento do supermercado online, onde podem cadastrar o currículo online e obter mais informações.