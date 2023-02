PM e GCM de Barueri resgatam motorista em matagal e recuperam carreta roubada

Na madrugada desta sexta-feira (10), policiais militares localizaram uma carreta semirreboque bitrem, na Estrada dos Romeiros, em Barueri, que havia sido roubada. O veículo estava com o vidro quebrado, o que chamou a atenção das equipes.

publicidade

O condutor ignorou a ordem de parada e acelerou, iniciando uma perseguição. Ele acabou deixando o veículo na via e fugiu a pé. Ao verificar as placas do veículo, os policiais constataram que o caminhão pertence a uma empresa localizada em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

Em seguida, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Barueri encontrou o motorista funcionário da empresa, que estava em um matagal também na Estrada dos Romeiros. Ele relatou ter sido rendido por três indivíduos, que quebraram o vídeo e anunciaram o assalto. O motorista foi amarrado e abandonado no matagal. O veículo e os pertences da vítima foram restituídos.

publicidade