Suspeito de assalto a carro-forte em Carapicuíba é preso em Perus

Policiais Civis do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro) prenderam, na tarde de ontem (4), um dos suspeitos do latrocínio no qual foi morto um vigilante de 32 anos, em serviço, na última semana, no bairro Cidade Ariston.

Publicidade

De acordo com a polícia, os agentes investigavam o tráfico de drogas na região, quando descobriram que dos traficantes era membro de uma organização criminosa. Gustavo Laurentino Souza, conhecido como “Gladiador”, também estaria envolvido no latrocínio de um vigilante.

O crime aconteceu do dia 29, após os vigilantes entrarem num supermercado para abastecer os caixas eletrônicos. Pelo menos quatro indivíduos surgiram, mascarados e fortemente armados e, dentro do estabelecimento, atiraram no trabalhador e fugiram com o malote.

—–

LEIA TAMBÉM:

Vigilante morto em Carapicuíba é a mais nova vítima de uma tragédia anunciada, diz sindicato

—–

Os investigadores apuraram que “Gladiador” estaria numa residência no bairro de Perus, na cidade de São Paulo, reunido com um comparsa, realizando os acertos sobre a venda de drogas ilícitas.

Publicidade

Quando os policiais chegaram ao local, a dupla tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas os investigadores conseguiram prender Gladiador.

Na casa, foram apreendidos 31 pinos de cocaína, quatro cadernos com a contabilidade do tráfico, três celulares, além de um pen drive e um notebook (utilizados para o controle do crime) e o veículo do suspeito.

Ele foi preso em flagrante por tráfico e a Polícia Civil trabalhará para reunir mais provas de sua participação no latrocínio do vigilante.

Um segundo comparsa, chamado Lucas, que teria participado do roubo ao carro-forte também já foi identificado, de acordo com a polícia.