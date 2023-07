Suspeito de atear fogo e matar namorada em Osasco é preso 4 meses após o crime

A Polícia Civil prendeu na cidade de Carapicuíba um homem suspeito de atear fogo e matar a namorada Caroline Ferreira Souza da Silva, 21 anos, em Osasco. O crime aconteceu em março deste ano, na casa da vítima.

No dia da tragédia, Caroline foi socorrida às pressas com diversas queimaduras pelo corpo. De acordo com uma reportagem exibida no “Balanço Geral”, da Record TV, a jovem revelou à mãe que o namorado havia ateado fogo nela após uma discussão.

“Ela falou pra mim que eles estavam discutindo e ele, que já tinha ameaçado o meu outro filho e o meu esposo, ateou fogo no corpo dela”, disse a mãe da vítima à reportagem. Caroline lutou pela vida, mas não resistiu e veio a óbito. Depois do ocorrido, o suspeito mudou de endereço.

Ele foi localizado e detido pela polícia em Carapicuíba, e teria dito aos policiais que a tragédia teria sido acidental. A hipótese, no entanto, foi descartada pela polícia.

A investigação foi conduzida pelo 2º DP. O acusado vai responder por homicídio por motivo fútil, impossibilidade de defesa da vítima e na condição de violência doméstica.

Com informações do “Balanço Geral”