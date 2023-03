Trabalho da Associação Camila, em Osasco, é retratado em documentário que será exibido hoje

“Só Juntos – Dá Para Mudar. É Só Começar” é o nome do documentário lançado pela ONG Parceiros Voluntários, que mostra os trabalhos da Associação Camila, localizada no Jardim Conceição, em Osasco, entre outras entidades que promovem o voluntariado em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Nesta quinta-feira (9), a produção será exibida em Osasco, às 19h30, no Anfiteatro do CEU das Artes Camila Rossafa (rua Nelson Mandela 1313, Jardim Primeiro de Maio). A entrada é gratuita e aberta ao público.

O documentário “Só Juntos – Dá pra mudar. É só começar” estreou em São Paulo nesta quarta-feira, dia 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Além da exibição na capital paulista e em Osasco, a produção também estará disponível em Porto Alegre.

O documentário de 58 minutos produzido pela Parceiro Voluntários tem direção de Juliano Ambrosini e traz as histórias de três lideranças de Organizações da Sociedade Civil baseadas em Osasco, na Grande São Paulo; na comunidade do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, no Rio de Janeiro; e uma comunidade no bairro do Bom Jesus, em Porto Alegre, todos revelando de forma natural as nuances e impactos do voluntariado.

A baiana Gilma Rossafa, fundadora da Associação Camila em Defesa e Valorização da Vida, em Osasco, é uma das lideranças que teve a história retratada na produção. Ela perdeu a filha, Camila Rossafa, que foi assassinada aos 16 anos, na cidade. Após o ocorrido, Gilma, que já participava ativamente de ações voluntárias, voltou a estudar e formou-se em Serviço Social.

A pequena equipe deste documentário deu conta de uma impecável produção para acompanhar cada um dos personagens por uma semana, trazendo ao público as histórias em formato de diário com testemunhos que emocionam pelo alcance das ações transformadoras.

“Trabalhamos com uma narrativa atraente e intimista com o intuito de aproximar o público das nossas personagens. Nesse sentido, recorremos às técnicas das duas grandes escolas do documentário: o cinema direto e o cinema verdade”, conta Ambrosini.

“Dentre tantos exemplos inspiradores ao longo destes 26 anos de atuação da PV, não foi fácil o processo de seleção. Por fim,identificamos pessoas que representam diferentes perfis e comunidades”, completa Daniel Santoro, presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários.

A produção contou com incentivo da Lei Rouanet, e apoio do Ministério do Turismo / Secretaria Especial de Cultura, Gerdau e Brinks.

Parceiros Voluntários

A Parceiros Voluntários é uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos e apartidária, criada há 26 anos, que articula agentes de transformação e co-cria soluções para fortalecer a teia social em diversas frentes de atuação. Suas ações e projetos, em parceria com diversas organizações, já beneficiaram mais de 8,8 milhões de pessoas no Brasil. A PV tem a chancela de organizações como Unesco e Nações Unidas.

Ao longo de 26 anos, as ações promovidas pela ONG Parceiros Voluntários (PV) mobilizaram mais de 650 mil pessoas, qualificaram mais de 21 mil lideranças sociais. Daniel Santoro atua como Presidente do Conselho de Administração da Parceiros Voluntários desde abril de 2020.

Apesar do Brasil contar com uma cultura de voluntariado ativa e robusta (segundo pesquisa do Datafolha de 2021, o país conta com 57 milhões de voluntários), o potencial de impacto do voluntariado estende-se além do trabalho em si. A instituição defende que Educação e conscientização da sociedade são fundamentais para dar suporte às ações voluntárias práticas, em direção a projetos longevos e sustentáveis.

Saiba mais sobre a Parceiros Voluntários: www.parceirosvoluntarios.org.br.

Instagram: @ongparceirosvoluntarios

Assista ao trailer do documentário: