Tribunal de Justiça de São Paulo divulga concurso público com 400 vagas

O Tribunal de Justiça de São Paulo divulgou, nesta sexta-feira (3), um edital de concurso público com 400 vagas para o cargo de escrevente técnico judiciário. As inscrições começam no dia 17 de fevereiro.

As oportunidades são para atuar na Comarca da Capital, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. A remuneração é de R$ 5.480,54, mais auxílio para alimentação, saúde e transporte.

É necessário ter 18 anos ou mais e ensino médio completo para se inscrever no concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo. A seleção será realizada por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 28 de maio deste ano, e prova prática.

Inscrições no concurso público do TJ-SP:

O prazo de inscrição vai de 17 de fevereiro ao dia 28 de março deste ano. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no portal da Fundação Vunesp, com taxa de R$ 81. O Edital está disponível aqui.