Pré-Carnaval: bloquinhos agitam as ruas de Santana de Parnaíba

A Prefeitura de Santana de Parnaíba divulgou a programação dos bloquinhos de Carnaval que vão agitar as ruas da cidade neste ano. Nesta sexta-feira (3), o bloquinho Pinga com Mel sai às 21h, do Cemic, no Largo da Matriz, 49.

publicidade

No dia 9 de fevereiro, também às 21h, é a vez do bloco Galo Garnisé se concentrar no Espaço Henrique Preto, na Praça 14 de Novembro, e garantir a folia de pré-Carnaval.

No dia 10, às 21h, o bloquinho Galo Preto se reúne também no Cemic, Largo da Matriz, 49. Já no dia 11, é a vez dos blocos Berro do Sexo Forte e Esquenta do Sambão, às 19h e 21h30, respectivamente.

publicidade

A programação continua até a semana de Carnaval em Santana de Parnaíba. Confira abaixo:

Pré-Carnaval

publicidade

03/02 – 21h – Pinga Com Mel (Cemic – Largo da Matriz, 49);

09/02 – 21h – Galo Garnisé (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

10/02 – 21h – Galo Preto (Cemic – Largo da Matriz, 49);

11/02 – 19h – Berro do Sexo Forte (Cemic – Largo da Matriz, 49);

11/02 – 21h30 – Esquenta do Sambão (Borracharia do Bauer – Estrada dos Romeiros, 28);

15/02 – 21h – Grito da Noite: Pede Passagem (Cemic – Largo da Matriz, 49)

Carnaval 2023

17/02 – 23h – Grito da Noite: Noite dos Fantasmas (Cemic – Largo da Matriz, 49);

18/02 – 14h às 16h – Matinê (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

18/02 – 18h – Desfile de Cabeções (C.A.S.A. – Rua Suzana Dias, 260);

18/02 – 20h – Vovô da Serra do Japi (A Petisqueira – Rua Quinze de Novembro, 634);

19/02 – 14h às 16h – Matinê (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

19/02 – 18h – Abayomi (Casa do Samba – Rua André Fernandes, 51);

19h/02 – 20h – Pé Vermelho (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

20/02 – 14h às 16h – Matinê (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

20/02 – 19h – Bertinho (Coreto – Praça 14 de Novembro);

21/02 – 14h às 16h – Matinê (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro);

21/02 – 18h – União da Vila do Refúgio (Casa do Samba – Rua André Fernandes, 51);

21/02 – 21h – Grito da Noite e convidados (Espaço Henrique Preto – Praça 14 de Novembro).