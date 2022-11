UBS Atalaia, em Cotia, funcionará em horário estendido para vacinação

Até o dia 2 de dezembro, a Unidade Básica de Saúde do Atalaia, em Cotia, funcionará em horário estendido, das 8h às 19h, para aplicação de vacinas (exceto nos dias 14 e 15 de novembro, por conta do ponto facultativo e feriado nacional).

Serão disponibilizados todos os imunizantes que fazem parte do Plano Nacional de Imunização, além da vacina contra a Covid-19 (todas as doses).

Para tomar as vacinas, é preciso levar o documento oficial com foto, CPF (na ausência, levar cartão SUS) e a caderneta de vacinação (para as crianças é obrigatório).

