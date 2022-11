EMTU aumenta frota de ônibus com ar-condicionado em linhas que atendem Osasco, Barueri e região

As linhas de ônibus intermunicipais da EMTU, que atendem Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e região, receberam 10 novos veículos com ar-condicionado.

Juntas, as linhas – que circulam também em cidades como Jandira, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus e Cajamar – transportam cerca de 320 mil passageiros diariamente, segundo a EMTU. Os ônibus 0km contam ainda com elevador para pessoa com deficiência e motor traseiro mais silencioso.

Neste ano, a frota que opera na região metropolitana de São Paulo recebeu 128 ônibus zero quilômetro, substituindo veículos antigos.

