Teatro Municipal de Osasco apresenta Ana Cañas nesse domingo (13)

O Teatro Municipal de Osasco apresenta nesse domingo (13), às 20h30, o show Ana Cañas Canta Belchior.

O projeto nasceu de uma live com canções do cantor e compositor cearense Belchior, virou um álbum e agora um show que está passando por várias cidades do Brasil.

Dirigido pela própria Ana Cañas, o espetáculo traz clássicos do compositor como “Alucinação“, “Sujeito de Sorte”, “Coração Selvagem” e “Como Nossos Pais”.

A cantora e compositora paulistana será acompanhada pelos músicos Fabá Jimenez (violão e guitarra), Adriano Grineberg (teclados), Meno Del Picchia (contrabaixo) e Loco Sosa (bateria). Para Ana este “é o show mais emocionante e visceral de sua carreira”.

Os ingressos podem ser adquiridos na rede Sesc. O Teatro Municipal de Osasco fica na Avenida dos Autonomistas, 1533, na Vila Campesina.