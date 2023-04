Vereador de Carapicuíba Fabinho Reis volta ao trabalho após diagnóstico de paralisia facial

O vereador de Carapicuíba Fabinho Reis voltou aos trabalhos na Câmara Municipal nesta terça-feira (25) após ter sido diagnosticado com paralisia facial. “Na última semana, estive internado e estou retornando hoje”, disse, em vídeo publicado nas redes sociais.

Fabinho explicou que recebeu o diagnóstico de paralisia de Bell, um distúrbio repentino que causa o enfraquecimento ou a paralisia dos músculos de um dos lados do rosto. “Essa alteração o impede de transmitir os impulsos nervosos para os músculos responsáveis pela mímica facial, provocando incapacidade funcional e assimetria da expressão fisionômica, que resultam em danos estéticos muito desagradáveis”, detalhou.

“Nas próximas semanas seguirei com um pouco de dificuldade em realizar movimentos simples, como franzir a testa, erguer a sobrancelha, piscar ou fechar os olhos, sorrir e mostrar os dentes, pois minha boca se move apenas no lado do rosto não paralisado”, contou também o parlamentar de Carapicuíba.

Fabinho disse que está sendo medicado e que iniciará o tratamento para que consiga restaurar os movimentos dos músculos da face. Ele aproveitou ainda para agradecer ao carinho que tem recebido da população.