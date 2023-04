Justiça penhora troféus e medalhas de Vampeta por dívida com escola das filhas no Tamboré

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de parte dos bens, entre medalhas e troféus, do ex-jogador de futebol Marcos André Batista Santos, o Vampeta, por uma dívida de quase R$ 300 mil com a escola das filhas, no bairro Tamboré, em Santana de Parnaíba.

A decisão é do dia 19 de abril. Segundo o G1, a escola cobrou mensalidades que não foram pagas em 2010 para que duas filhas do ídolo do Corinthians estudassem no local. Na época, a dívida era de R$ 214 mil e estaria em cerca de R$ 300 mil atualmente.

Por uma determinação da juíza Renata Bittencourt Couto da Costa, Vampeta tem até sábado (29) para listar os bens passíveis de penhora e está sujeito à multa no caso de descumprimento do prazo.

O pedido de penhora foi feito pela defesa da escola. Antes disso, Vampeta e a ex-mulher chegaram a ser condenados ao pagamento de mensalidades referentes ao ano letivo de 2013 e que estavam em aberto.