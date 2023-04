Lexa exibe sua nova mansão após maré de polêmicas envolvendo casa comprada por Guimê em Alphaville

Em meio à onda de polêmicas envolvendo uma dívida de MC Guimê pela compra de uma mansão em Alphaville, reduto de ricos e famosos entre Barueri e Santana de Parnaíba, a cantora Lexa exibiu sua mais nova conquista: uma mansão novinha em folha que está em construção. A artista, no entanto, ainda não revelou o local de seu novo imóvel, que deve ficar pronto até o ano que vem.

“Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação OK, não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta pra dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito”, afirmou a funkeira.

Sem dar muitos detalhes, Lexa mostrou parte do modelo do seu novo lar. Nas imagens, foi possível ver uma sala de estar, elevador e uma área externa com piscina. “Graças a Deus, essa casa que eu comprei está toda certinha, não foi trambique que fizeram antes, documentação certa, sabe? Tudo certo. Não entrei numa barca furada, graças a Deus. Porque tem muita gente aí vendendo casa barca furada, tá, gente? Loucura”, completou, alertando aos fãs e seguidores sobre os cuidados na hora de adquirir um imóvel.

Lexa contou a novidade logo após o MC Guimê se pronunciar sobre o imbróglio diante dos rumores de despejo da antiga mansão. Nos Stories, a voz de Sapequinha explicou que nunca se envolveu nas negociações da compra da antiga casa na qual o então casal viveu até 2021, e considerou a aquisição como “o maior erro da vida!”. “Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas”, escreveu, na segunda-feira.

Lexa e Guimê estavam casados há sete anos, se separaram em outubro do ano passado e reataram dois meses depois, em dezembro. Após a expulsão de Guimê do BBB 23 por passar a mão em uma participante, a relação foi novamente estremecia. Desde então, ambos procuram não falar publicamente sobre o relacionamento, se estão juntos ou não.