ViaMobilidade vai oferecer atendimentos de saúde e bem-estar durante a semana

A ViaMobilidade, concessionária que administra as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, está oferecendo atendimentos de saúde e bem-estar para os passageiros pelo Programa Caminhos para a Saúde.

A cada dia, de segunda a sexta-feira, uma estação diferente terá atendimentos gratuitos, como teste de glicemia e colesterol, aferição de pressão e orientações sobre saúde mental, com voluntários do Projeto Help que promovem a escuta fraterna e o acolhimento emocional.

Hoje (4), o atendimento foi na Estação Osasco. Na segunda-feira (7), será a vez dos passageiros da estação Comandante Sampaio. Na terça-feira (8), os atendimentos serão feitos na Estação Carapicuíba e na quarta-feira (9), na Estação Santa Terezinha. Na quinta-feira (10) a oportunidade será dos usuários da Estação Antonio João e, encerrando a semana, na sexta-feira (11) o atendimento será aos passageiros da Estação Jandira.

Os atendimentos são realizados sempre das 10h às 16h e, além dos serviços voltados à área da saúde, serão oferecidas outras atividades voltadas ao bem-estar, como quick massage e trancistas, profissionais especializadas em fazer penteados com tranças nos cabelos.

Técnicos de enfermagem farão a orientação aos passageiros sobre ações simples que podem promover a saúde e a qualidade de vida, como a realização de exames periódicos, uma dieta adequada e a realização de atividades físicas regulares. Também haverá cálculo do IMC (Índice de Massa Corporal) e aferição de temperatura.

A programação completa poderá ser acompanhada nas redes sociais (Facebook e Instagram) da ViaMobilidade Linhas 8 e 9.