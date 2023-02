Vistorias em mais de 400 transportes escolares terminam nesta sexta (3) em Barueri

Termina nesta sexta-feira (3) o período de vistoria da frota de 444 veículos escolares cadastrados em Barueri para operar de forma regularizada neste primeiro semestre do ano letivo de 2023. As vistorias foram realizadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb), por meio do Departamento de Transportes Diferenciados.

Na inspeção são verificadas condições gerais do veículo, como pneus, extintor, faróis e cinto de segurança. “O que não estiver de acordo com o funcionamento do veículo é reprovado, o condutor é orientado a fazer a manutenção do item e a retornar em nova data agendada para realização de nova vistoria”, explicou Roberto Clineu Soares, diretor do Departamento de Transportes Diferenciados da Semurb.

Uma vez regularizado, o condutor fica apto para trabalhar com o transporte escolar em Barueri até a metade deste ano. O mesmo procedimento será realizado no começo de julho para o segundo semestre.

