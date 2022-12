Vitima de sequestro em São Paulo é localizada em Osasco

O Procurador de Justiça Carlos Alberto Freitas Alves, sequestrado na Vila Leopoldina, em São Paulo, foi localizado na madrugada dessa quinta-feira (29) na Rua Arthur Friedenreich, na Vila Ayrosa, em Osasco. Ele teria sido vítima da chamada “quadrilha do pix”.

Segundo a Polícia, ele foi encontrado correndo pela rua sozinho e disse que havia sido sequestrado no dia anterior (28) por três homens enquanto dirigia seu carro, uma BMW 320i.

Ainda de acordo com o depoimento, ele foi levado ao cativeiro por um dos suspeitos enquanto os outros dois sairam com seu veículo, avaliado em R$300 mil, para realizar saques e transferências bancárias em seu nome.

O Procurador, amarrado com o próprio cadarço, conseguiu fugir após um descuido do sequestrador, e a polícia então começou a procurar pelo cativeiro. Os agentes encontraram o suspeitos no local além de um revólver calibre .38 com quatro munições intactas e uma picotada.

Freitas Alves reconheceu o local onde fora mantido refém e o detido foi preso em flagrante por sequestro e cárcere privado. A polícia ainda busca o carro e os pertences pessoais da vítima.

O caso será registrado no 5° Distrito Policial de Osasco.

*Com informações do R7