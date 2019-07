“Você no Azul”: caminhão de renegociação de dívidas da Caixa atende em Osasco a partir de segunda (8)

A partir de segunda-feira (8), os clientes da Caixa em Osasco e região terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com descontos especiais diretamente no caminhão “Você no Azul”, que ficará estacionado no calçadão da rua Antonio Agu, no Centro, até o dia 12. O atendimento será das 10h às 16h.

Clientes Caixa pessoas físicas e jurídicas com dívidas em atraso encontrarão no atendimento uma forma de regularizar os valores em aberto com condições especiais de pagamento que variam conforme o tipo de operação, quantidade de dias em atraso e garantias dos contratos.

“Você no Azul”

O caminhão “Você no Azul” faz parte da campanha de mesmo nome que disponibiliza aos clientes que possuem créditos em atraso, com soluções personalizadas, em um local diferenciado.

A ação engloba cerca de três milhões de clientes, proporcionando facilidades para regularização de débitos com atraso superior a 360 dias com descontos que variam entre 40% e 90% para liquidação à vista, conforme a situação dos contratos e o tipo de operação de crédito. Abrange cerca de 2,6 milhões de clientes pessoa física, dos quais 92% poderão quitar suas dívidas à vista por valores inferiores a R$ 2.000,00, e 320 mil pessoas jurídicas, em que 65% tem possibilidade de quitar à vista com valores inferiores a R$ 5.000,00.

A campanha tem vigência até 22 de agosto e os interessados também podem buscar atendimento por meio do site da Caixa (www.caixa.gov.br/vocenoazul), pelo telefone 0800 726 8068 via WhatsApp ou ligar e escolher a opção 8 ou ainda nas Redes Sociais da Caixa. A expectativa do banco é de receber R$ 1 bilhão.

Serviço:

Caminhão da campanha “Você no Azul” para pagamento de dívidas com desconto

Data: De 08 a 12 de julho de 2019 (Na terça, dia 9 de julho, é feriado estadual e não haverá atendimento)

Horário: de segunda-feira a sexta-feira, das 10h às 16h

Local: Calçadão da Antônio Agú, ao lado da saída da Estação Osasco da CPTM – OSASCO (SP)