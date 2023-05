Wandinha se apresenta no Teatro Municipal de Osasco neste sábado e domingo

Neste sábado (6) e domingo (7), o Teatro Municipal de Osasco (Av. dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina) apresenta o espetáculo “Wandinha”.

A peça mostra as mudanças na adolescência da caçula da familia Addams e a convivência na escola “Nunca Mais”, onde a jovem aprende a dominar suas habilidades paranormais.

De forma engraçada, a protagonista procura desvendar os mistérios que rondam sua escola e acaba se apaixonando. Wandinha vive uma divertida aventura que promete encantar e assustar a todos com muito humor e trapalhadas.

No sábado (6) a apresentação será às 18h e no domingo (7) será às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos no site Bilheteria Express.