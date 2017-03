Dez cidades devem ganhar pesquisa sobre os 100 primeiros dias dos novos governos

O Instituto MAS prepara a quinta edição da Pesquisa Regional de Mercado (PRM), que neste ano terá como foco avaliar os primeiros 100 dias de governo, os problemas das cidades, na visão dos entrevistados, e a opinião sobre a política local.

Também terá questionamentos voltados às eleições de 2018, quando haverá disputas para deputados estadual e federal, governador e presidente.

A pesquisa, organizada pelo Marcos Agostinho da Silva, sociólogo e proprietário do Instituto MAS, será realizada em dez cidades, integrando as que compõem o Cioeste: Osasco, Carapicuíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Barueri, Santana de Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, além de Araçariguama e Vargem Grande Paulista.

“As entidades de classe, empresários e organizações governamentais e não governamentais almejam os números divulgados pela PRM para realizar planejamentos e até investimentos”, destacou Marcos Agostinho.

Pesquisa Regional de Mercado – PRM

A PRM será realizada a partir da primeira semana de abril e entrevistará 3.500 moradores distribuídos nas dez cidades, permitindo uma margem de erro de menos de 1% no geral da região e de 4% por cada um dos municípios.