A Câmara de Osasco promove, na terça-feira, 25, uma audiência pública sobre o transporte coletivo na cidade. O evento ocorre por intermédio do vereador Alex da Academia (PDT), que tem feito duras críticas às empresas de ônibus que prestam serviço na cidade.

“Quero ver se eles estão cumprindo o contrato, o que não está acontecendo. A frota está sucateada, trazendo grandes riscos aos usuários. Tem ônibus descaracterizado”, afirmou Alex da Academia na sessão desta quinta-feira, 20.

O parlamentar chegou a falar na implantação de uma CPI sobre o transporte público na cidade.

O parlamentar pediu a participação de usuários do transporte público no evento para pressionar as empresas de ônibus a melhorarem o serviço. “Quero pedir que a população venha em massa para cá”.

Alex falou ainda em “monopólio” das duas empresas de ônibus que atuam na cidade e questionou sobre a possibilidade de se ampliar a concorrência no setor.