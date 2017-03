Professores de Osasco convocam ato contra a reforma da previdência e terceirização

Nesta quinta, 30, está marcado ato contra a reforma da Previdência e terceirização dos trabalhadores. O protesto será às 17h no Largo de Osasco. A manifestação é organizada pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), sub sede Osasco.

Alguns professores da rede estadual já estão em greve. De acordo com o manifesto da categoria, a paralisação é por melhores condições de trabalho, contra a reforma da Previdência e contra a terceirização.

Projeto aguarda sanção presidencial

O projeto que libera a terceirização para todas as atividades nas empresas privadas e setor público foi aprovado na Câmara semana passada. O texto aguarda apenas a sanção do presidente Michel Temer (PMDB) para entrar e vigor.

No dia 31, os professores da Apeoesp vão realizar assembleia. A discussão ocorrerá junto com outros movimentos sociais e educadores da Prefeitura de São Paulo. A assembleia vai acontecer em frente ao Masp, localizado na Avenida Paulista, 1578, Bela Vista – São Paulo.