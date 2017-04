O secretário de Saúde de Osasco, José Carlos Vido, anunciou recentemente que o contrato com a Organização Social (OS) que administra o Hospital Municipal Antonio Giglio, que se encerra no fim de abril, não será renovado. Para Vido, a Fundação do ABC (FUABC) presta um “serviço de péssima qualidade” no hospital.

“Não atende a nossa demanda. Recebo muitas reclamações dos vereadores de que pacientes internados, com enfarto, com AVC, em Pronto Socorros, não conseguem entrar no hospital”, declarou Vido, em audiência pública em março na Câmara de Osasco.

De acordo com o secretário, o contrato entre o município e a organização é “altíssimo pelo serviço que [a Fundação do ABC] presta”.

“Começou errado”

O secretário de Saúde de Osasco não é só críticas à entidade que hoje administra o Hospital Antonio Giglio. “A Fundação ABC é uma grande Organização Social, tem uma estrutura fantástica, atua em muitos municípios, em hospitais do estado, todos com exemplos exitosos. O que aconteceu aqui é que o contrato (firmado pela gestão anterior) é imoral”.

“A forma da licitação e o contrato feito em Osasco não teve a participação da Secretaria de Saúde. Como é que se terceiriza um hospital que é a menina dos nossos olhos e ninguém da secretaria de Saúde participa disso? Então, começou errado. E o que começa errado não tem como dar certo”, avaliou o secretário José Carlos Vido.