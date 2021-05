2 anos após grave acidente, fundador do China In Box anuncia: “Estou de volta!”

Dois anos depois de sofrer um grave acidente de moto, o empresário Robinson Shiba voltou a postar uma foto nas redes sociais com a mensagem: “Estou de volta!!!”.

O empreendedor é fundador das redes China In Box e Gendai e participava do programa “Shark Thank Brasil”, do canal a cabo Sony.

Ele sofreu um acidente de moto em fevereiro de 2019. Ele passou vários meses em coma e saiu da internação em março deste ano. Deste então, faz diversas terapias, com profissionais como fonoaudióloga, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Ele tem começado a voltar a falar.

Após anunciar a volta, nesta segunda-feira (17), ele postou uma foto de um passeio, em cadeira de rodas.

