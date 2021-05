Homem que escondia fuzis, pistolas e coletes é preso em Cotia

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil nesta segunda-feira (17), em Cotia, por porte ilegal de arma de uso restrito. Ele guardava fuzis, pistolas, coletes balísticos, carregadores e munições para fuzis.

As investigações que levaram a polícia ao local, no Jardim Stella Maris, começaram logo após uma ação realizada no dia 5 de maio. Na ocasião, foram apreendidos diversos explosivos, munições e drogas.

Agentes do 33º e 87º Distrito Policial surpreenderam o suspeito ao chegarem na esquina das ruas da Amizade e da Contemplação. Com ele, foram encontrados três fuzis, sendo um 7,62, um 7,62 chinês e um calibre .50, e quatro pistolas 9 mm, além de três coletes e quatro capacetes balísticos de cerâmica, diversos carregadores e munições para fuzil.

De acordo com a Polícia Civil, os coletes são idênticos e as armas correspondem aos calibres de munições e carregadores apreendidos na ação do dia 5 de maio. O celular que estava com o suspeito também foi apreendido pela polícia. Além disso, o Instituto de Criminalística foi acionado para periciar todo o armamento apreendido. A Polícia Civil prosseguirá com as investigações.

