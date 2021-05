Licença PETernidade: Petz dá folga para funcionário que adotar cães e gatos

A Petz, maior rede de pet shops do Brasil, com lojas em Osasco, Barueri e região, está lançando a Licença PETernidade. Com o novo benefício, os funcionários que adotarem cães e gatos terão dois dias de folga para que possam se dedicar à adaptação do seu novo bichinho.

Só quem já adotou um pet sabe como os primeiros dias dele no novo lar são mais difíceis e exigem um cuidado maior. Foi pensando nessa realidade, que é cada vez mais frequente, principalmente durante a pandemia, que a rede decidiu criar o benefício, válido para os seus mais de 5 mil colaboradores.

Para ter direito à licença, o funcionário precisa comunicar ao RH sobre a adoção, apresentando a documentação que comprove a iniciativa. Também é necessário procurar o seu gestor cinco dias antes de formalizar a adoção. Além dos dias livres, a rede também fornecerá, em uma aba exclusiva em seu site, conteúdos para auxiliar o tutor durante o processo de adoção e de adaptação da nova rotina da família.

“Parte dos comportamentos indesejados dos pets são consequência de ambientes inadequados para acolher seus instintos. Essas situações podem ser evitadas ou minimizadas com ações simples como a adoção de rotinas”, explica a Dra. Valéria Correa, diretora técnica da rede Petz.

Outra iniciativa da empresa que incentiva o cuidado dos bichinhos desde 2007 é o Programa Adote Petz. Em parceria com mais de 90 ONGs e protetores de animais, o programa está presente em 55 cidades brasileiras e acaba de atingir a marca de 50 mil adoções.

Confira vagas de emprego abertas na Petz

A rede tem ainda algumas vagas de emprego abertas em Barueri, Embu das Artes e na capital paulista. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários nas áreas de Logística, Veterinária, Recursos Humanos, Financeira, entre outras.

Em Barueri, a rede busca por Esteticista (banhista e tosador). Em Embu das Artes, há vaga para encarregado logístico, que atuará no centro de distribuição. Já na capital, há oportunidades para auxiliar de recursos humanos, coordenador de desenvolvimento, assistente de abastecimento, coordenador veterinário, auxiliar de manutenção, coordenador de recrutamento e seleção e coordenador de contabilidade.

Para a vaga de Esteticista (banhista e tosador), é necessário ter ensino médio completo, disponibilidade para atuar em escala 6×1, ter flexibilidade de horário e ser apaixonado por pets. Já o cargo de Encarregado Logístico exige ensino superior completo e experiência na função.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Os interessados em participar do processo seletivo da Petz devem acessar o site de recrutamento da rede, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a Petz oferece aos colaboradores benefícios como licença PETernidade, convênio com farmácia, convênio médico e odontológico, vale-transporte, refeitório no local, seguro de vida, descontos de 20% em produtos e até 60% em serviços Petz e PLR. Os benefícios variam de acordo com a função.

