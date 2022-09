72 jovens de Osasco recebem certificado do Projeto Começar

A Secretaria de Emprego Trabalho e Renda de Osasco, em parceria com a Secretaria de Educação, entregou certificados aos 72 jovens que participaram do Projeto Começar, na manhã de segunda-feira (19).

Dos 72 que concluíram o ciclo, sete já estão inseridos no mercado de trabalho formal, 51 foram encaminhados para entrevistas de emprego e os demais estão sendo monitorados pela equipe de administração de vagas do Portal do Trabalhador.

Participaram do evento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, e o secretário de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) em exercício, Marco Antônio Vilela. “Essa é uma oportunidade de capacitação, qualificação e troca de experiências. Também gostaria de agradecer a cada servidor que ajuda a construir os nossos sonhos, porque precisa de muita gente trabalhando para gerar oportunidades”, disse Lins.

Essa é a segunda turma que passou pelo ciclo do Começar, política pública desenvolvida para promover a equidade na sociedade e dar para jovens negros e moradores da periferia de Osasco oportunidade de qualificação profissional e experiência no ambiente de trabalho.