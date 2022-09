Músico sueco David Bäck fará workshop gratuito em Barueri neste sábado

Músicos, estudantes e interessados em cultura musical podem participar de um workshop gratuito com o musicista jazzista sueco David Bäck, neste sábado (24), no Centro de Eventos de Barueri.

O workshop “World Music Cultural Club Solidaritet Mondo”, coordenado pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri (Secult) por meio do Núcleo de Música, será realizado às 10h.

David Bäck é pianista com formação acadêmica em jazz, pedagogia e composição, também estudou saxofone e atuou como músico e professor em diversos países pela Europa e África. Em Barueri, abordará suas experiências com a música popular escandinava e na fusão musical multicultural, como a latina americana, africana, entre outras.

“Esta é a primeira vez que venho ao Brasil, a convite do multi instrumentista e diretor musical Rubem Farias, um dos organizadores do Brasilian Day na Suécia. Toquei com a Lu Vitti, no ‘Uma história sobre mim’ e Etta James. Essa é uma oportunidade para conhecer melhor a musicalidade brasileira”, destaca David Bäck.

Rubem Farias mora também na Suécia e afirmou: “o David é um grande músico, além de um artista generoso, ele acolhe músicos que chegam na Suécia, principalmente os refugiados, facilitando o acesso à cultura e à música. O workshop é uma oportunidade para os amantes da música”.

Evento será realizado no Centro de Eventos (Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jardim Tupanci, em Barueri).