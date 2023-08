Acesso à Castello Branco, na região do Bethaville, terá alterações na próxima semana

O tráfego na região do bairro Bethaville, em Barueri, passará por algumas alterações a partir da segunda-feira (14). As mudanças serão coordenadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana (Semurb) junto com a CCR ViaOeste, que realiza obras no entorno.

A primeira modificação será feita na alça de acesso localizada na Avenida Anápolis, para a rodovia Castello Branco, altura do km 25. O novo acesso se dará pela alça paralela à Avenida Anápolis, saída do km 25+500 da rodovia sentido São Paulo.

Uma segunda alteração está prevista na sinalização de solo da rua Praça dos Artistas, tanto no sentido de quem segue para a Rua da Prata como para quem vai acessar a Castello Branco. Os movimentos do tráfego serão mantidos e realizados apenas ajustes no traçado para que as obras sejam executadas. No local será construído um viaduto.

As obras têm previsão aproximada de conclusão de seis meses.

A Concessionária vai realizar toda a comunicação de sinalização no local, para orientar os motoristas, mas reforça para que todos redobrem a atenção e fiquem atentos às obras que estão sendo realizadas.

