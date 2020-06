Motorista morre carbonizado em acidente após dirigir na contramão na Castello, em Itapevi

Um motorista morreu carbonizado após um acidente na rodovia Castello Branco, na altura de Itapevi, nesta segunda-feira (22).

Segundo a Polícia Rodoviária, o homem saiu de um retorno e dirigiu por cerca de 500 metros na contramão, até bater de frente com outro veículo, na altura do Km 35 da Castello Branco, sentido São Paulo, em Itapevi. O carro em que ele estava pegou fogo e ficou completamente destruído.

Duas pessoas estavam no outro carro envolvido no acidente. Elas foram socorridas e encaminhadas a hospitais da região. (Com informações da Record TV)

