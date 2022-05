Adolescentes de Osasco já podem tomar reforço da vacina contra a covid-19

A partir de hoje (30) os moradores de Osasco com idade entre 12 e 17 anos já podem tomar dose de reforço da vacina contra a Covid-19. A dose está sendo aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde do município.

Para tomar a terceira dose, os jovens devem apresentar RG e carteira de vacinação com as outras doses (só poderão tomar os adolescentes cuja segunda dose tenha sido tomada há pelo menos quatro meses).

Também podem receber a terceira dose:

– Pessoas com mais de 18 anos (ter recebido a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses da 1° dose);

– Mulheres que receberam a vacina Janssen previamente e atualmente estão gestantes ou puérperas deverão ser imunizadas exclusivamente com imunizante da Pfizer – Já estão elegíveis;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com 18 anos ou mais (ter recebido a 2ª dose ou dose única há pelo menos 28 dias);

– Adolescentes de 12 a 17 anos, com imunossupressão, inclusive gestantes e puérperas (ter recebido a 2ª dose da Pfizer há pelo menos 56 dias).

Endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos no www.saude.osasco.sp.gov.br