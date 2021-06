Adryana Ribeiro participa de live de aniversário do CEU das Artes de Osasco

Para comemorar os cinco anos do CEU das Artes de Osasco – Bonança – Yolanda A. A. Ribeiro, a instituição realizará, neste sábado, às 18h, uma live com a participação especial da cantora Adryana Ribeiro.

Adryana Ribeiro, que é madrinha dos CEUs, marcará presença junto com a Orquestra dos CEUS das Artes, formada por aprendizes musicais e educadores, sob o comando do maestro Alainton Assumção.

Durante a live serão apresentadas diversas atrações. Uma delas é apresentação da companhia CEU EnCena e também a participação do MC Adrianinho, que é um aprendiz do CEU e também morador do Jardim Bonança.

Para assistir, basta acessar o canal oficial dos CEUS das Artes de Osasco no YouTube.

