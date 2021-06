O Convidado: homem misterioso sequestra noiva em suspense disponível no Amazon Prime Video

Já está disponível no Amazon Prime Video o suspense britânico O Convidado (The Wedding Guest). O longa dirigido por Michael Winterbottom é estrelado por Dev Patel e tem no elenco nomes como Radhika Apte, Jim Sarbh e Nish Nathwani.

Em O Convidado, Jay (Dev Patel) é um misterioso jovem britânico e muçulmano que viaja para Índia e Paquistão para comparecer a um casamento, armado com uma espingarda para sequestrar a futura noiva. Apesar de sua eficiência, circunstâncias o obrigam a fugir com sua refém para a fronteira. Ao longo do percursos, Jay acaba tendo que lidar com segredos e mudanças de lealdade que colocam seus planos em risco.

Mais estreias no Amazon Prime Video

Entre as estreias de destaque desse mês no Amazon Prime Video estão a primeira temporada da série brasileira Dom, que chega na sexta-feira (11), e a série Dor e Glória, que entra para o catálogo da plataforma de streaming em 25 de junho.

