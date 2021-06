“Chip da Tim, Vivo, Claro, Oi e… da Larissa Manoela”: atriz lança sua própria operadora de celular

Logo pode ser incluída mais uma marca nos gritos de vendedores de chips de celular em centros comerciais como o calçadão de Osasco. “Chip da Tim, Vivo, Claro, Oi e… Larissa Manoela”. Isso mesmo, Larissa Manoela.

A estrela de 20 anos que ganhou fama ainda criança em novelinhas como Carrossel e Cúmplices de um Resgate causou alvoroço na internet nesta sexta-feira (4) ao anunciar o lançamento oficial de sua própria operadora de celular, a Lari Cel.

A marca é vinculada à empresa Dry Company e utiliza antenas da TIM para levar o sinal a seus clientes.

A Lari Cel tem planos pré-pagos a partir de R$ 25 e sem contrato de fidelidade e oferece WhatsApp ilimitado e ligações sem custos adicionais, entre outros atrativos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

O lançamento de uma operadora de internet com seu nome colocou a atriz nos trending topics, os assuntos do momento, no Twitter brasileiro.

Vim pra entregar @lariceloficial pra vcs. Minha operadora de telefonia móvel. Vaaaaaarios benefícios e uma cobertura completa bb. Migrem bobos hahahah #laricel — LARISSA MANOELA (@larimanoela) June 4, 2021

o mood dos larinaticos é esse hoje: larissa manoela

Lari Cel pic.twitter.com/5mwksdL75g — let|| LARICEL (@taquesurrea) June 4, 2021

a internet do chip da Larissa Manoela kkkkkk pic.twitter.com/vlWI90uFn4 — Ge coments (@Gecomentss) June 4, 2021

Eu estou apaixonada no site pic.twitter.com/X2ZbaoiQlF — ☾︎ (@laricarpenter) June 4, 2021

1 de janeiro: 2021 vai ser um ano mais normal que 2020 4 de junho: operadora de celular da Larissa Manoela https://t.co/4SHDrRvrYg — suporte técnico da laricel (@cuscuzero) June 4, 2021

Larissa Manoela criou sua própria operadora, socorroo, é a maior da nossa geração mesmo pic.twitter.com/UFwmTkbnAA — léo (@ComentaLeo_) June 4, 2021

imaginando os camelôs no centro gritando “tem chip da vivo, oi, claro e o laricel da Larissa manoela” pic.twitter.com/dO32HuHQy1 — andré ariel (@andreariell) June 4, 2021

gente como assim a Larissa Manoela abriu uma operadora de telefone meo?? pic.twitter.com/Q6QOoQSX2n — ana ⚢ (@aphroditexkylie) June 4, 2021

E a Larissa Manoela q lançou uma nova linha telefônica chamada laricel. Claro, vivo, Tim e Oi chora com uma notícia dessa pic.twitter.com/YKJkhOsJOQ — Bank (@ressuscitabank) June 4, 2021

