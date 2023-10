Agências bancárias fecham na quinta (2), Dia de Finados, e reabrem na sexta (3)

As agências bancárias estarão fechadas para atendimento presencial nesta quinta-feira, 2 de novembro, feriado nacional de Dia de Finados. O atendimento ao público nas agências será retomado normalmente na sexta-feira (3).

Carnês com vencimento em 02/11 poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte ao feriado, ou seja, sexta-feira, 03/11, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos. “Boletos bancários de clientes cadastrados como sacados eletrônicos podem ser pagos via DDA (Débito Direto Autorizado)”, explica Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Para maior comodidade, os clientes podem utilizar os canais digitais dos bancos. “Internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos podem ser utilizados para pagamento de contas, checagem de saldo e extrato e transferências, por exemplo. Banco por telefone e correspondente também estão entre as alternativas de atendimento”, completa Faria.

