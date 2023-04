Agendamento para Feirão do Emprego em Osasco começa nesta segunda

Começa nesta segunda-feira (1º), em Osasco, o agendamento para os interessados em participar do Feirão do Emprego que será realizado na quinta-feira (4), durante a segunda edição da Expo Empregos, maior evento de empregabilidade da região.

publicidade

O agendamento deve ser feito exclusivamente pela Central 156 (ligue 156 ou 3651-7080, ou agende pelo WhatsApp 3651-7080). Serão disponibilizados 3 mil lugares na agenda, sendo 2.400 para vagas regulares, 300 para estagiários e jovens aprendizes e 300 para pessoas com deficiência.

A maioria das vagas captadas para o Feirão pelo Departamento de Apoio à Inclusão ao Trabalhador da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda de Osasco, é nas áreas de logística, comércio varejista, administrativo e TI, com salários que variam entre R$ 1.302 e R$ 4.500.

publicidade

Além do Feirão do Emprego, o participante também contará com os serviços do CIEE; com serviços de elaboração e emissão de currículo na hora; inscrições para os cursos gratuitos, entre outros serviços.

SERVIÇO

publicidade

Agendamento para Feirão do Emprego em Osasco

Quando: a partir desta segunda-feira 01/05

Telefone: 156 ou 3651-7080 fixo/WhatsApp

Expo Empregos

Quando: 04/05, a partir das 9h

Onde: Universidade Anhanguera Osasco (Avenida dos Autonomistas, 1325 – Vila Yara)