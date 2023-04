Associação dos Advogados traz serviços a profissionais de Cotia, Carapicuíba e Barueri

A AASP – Associação dos Advogados de São Paulo vai disponibilizar em maio a sua unidade móvel em Cotia, Carapicuíba e Barueri.

A unidade móvel tem por objetivo facilitar o acesso dos advogados aos serviços da entidade, como emissão de certificado digital (que deve ser agendada previamente pelo site aasp.org.br); utilizar o computador disponível, com internet; aproveitar os produtos jurídicos (livros e revistas) com descontos; tirar dúvidas com a equipe AASP; além de conhecer todas as facilidades que a Associação oferece, como pesquisa de jurisprudência, cursos, entre outros 50 serviços.

Nos dias 2, 3, 23, 24, 25 e 26 de maio, a Unidade Móvel da AASP chega, respectivamente, a Cotia, Carapicuíba e Barueri.

Estacionada em locais estratégicos, onde naturalmente é intensa a presença de advogados de cada município, a Unidade Móvel da AASP atende a todos os profissionais do Direito interessados nos serviços.

“Somos uma associação nacional, que oferece atividades on-line, além de cursos a distância, para cumprir a nossa maior missão: auxiliar os operadores do Direito”, explica o presidente, Marcelo von Adamek.

Veja as datas, horários e locais onde a Unidade Móvel AASP vai estar nas cidades da região em maio.

Cotia

2 e 3/5 – das 10h às 17h

Endereço: Av. Professor Manoel José Pedroso, 1015, Parque Bahia (Subseção da OAB).

Carapicuíba

23 e 24/5 – das 10h às 17h

Endereço: Rua Sebastião Pereira Machado, 181, Vila Municipal (Subseção da OAB).

Barueri

25 e 26/5 – das 10h às 17h

Endereço: Rua Jose Maria Balieiro, 13 – Centro, Barueri (Subseção da OAB).