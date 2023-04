Secretário José Carlos Vido receberá título de cidadão osasquense

A Câmara Municipal de Osasco aprovou, na sessão de quinta-feira (27), um Projeto de Decreto Legislativo que concede o Título de Cidadão Osasquense ao secretário de Assistência Social da cidade, José Carlos Vido.

De iniciativa do presidente do Legislativo, vereador Carmônio Bastos (Podemos), a proposta visa reconhecer o trabalho de José Carlos Vido em prol da cidade de Osasco.

Natural de Inúbia (SP), Vido é formado em Administração de Empresas e tem uma enorme folha de serviços prestados ao município.

Além de ter atuado como assessor na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), Vido foi titular de diversas secretarias da Prefeitura de Osasco, entre elas a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, a Secretaria de Esportes e a extinta Secretaria de Controle do Uso do Solo.

Foi também chefe de gabinete do prefeito Rogério Lins e presidente do Escritório de Planejamento de Osasco (EPO), da Prosasco S.A. e da Associação Brasileira de Entidades de Desenvolvimento Urbano (Abemurb).

De acordo com a Câmara, a sessão solene para a entrega do título de cidadão osasquense deve ocorrer após o processo de confecção da honraria, em data ainda a ser definida.