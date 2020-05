Ainda com cordão umbilical, recém-nascida é encontrada morta em caçamba de lixo em Osasco

Ainda com o cordão umbilical ligado à placenta, uma menina recém-nascida foi encontrada morta em uma caçamba de lixo no bairro do Padroeira, em Osasco, no sábado (2).

A bebê foi encontrada por uma mulher de 23 anos a caminho do trabalho, por volta das 5h da manhã. Quando chegaram, policiais militares do 14º Batalhão encontram a criança envolta em um pano e já sem sinais vitais.

O SAMU foi acionado mesmo assim e um médico do socorro atestou a morte da menina. A polícia investiga a ocorrência, que foi registrada no 5º DP de Osasco.