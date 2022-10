Amanhã e sexta (21) tem seleção para vagas de auxiliar e líder de limpeza em Jandira

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta quinta (20) e sexta-feira (21), seleções para vagas de líder de limpeza, agente de asseio e conservação e auxiliar de limpeza. É necessário ter experiência mínima de um ano nas funções.

Para os cargos de líder de limpeza e agente de asseio e conservação o processo seletivo ocorre às 8h desta quinta-feira. As oportunidades são destinadas a homens e mulheres que tenham idade entre 20 e 55 anos.

Já a seletiva para as vagas de auxiliar de limpeza será feita na sexta-feira, às 13h30. Podem se candidatar homens e mulheres alfabetizados que tenham idade entre 21 e 55 anos.

Os interessados devem comparecer com documentos pessoais e currículo nas datas e horários informados acima de acordo com a vaga de preferência, na rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro de Jandira. Mais informações podem ser solicitadas por meio do telefone (11) 4707-6025.