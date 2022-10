Fabiano Cambota é a atração deste sábado (22) no Centro de Eventos Barueri

O comediante Fabiano Cambota, o apresentador do programa “A Culpa é do Cabral” do Comedy Central, se apresenta neste sábado (22), no Centro de Eventos Barueri (Av. Sebastião Davino dos Réis, 672 – Jardim Tupanci), às 20h com seu show de stand up “De: Cambota Para: Fabiano”.

publicidade

O espetáculo traz casos reais que o artista vivenciou ao longo dos seus 41 anos, desde a convivência com sua a família, até histórias contemporâneas vividas a partir da mudança do comediante de Goiás para São Paulo.

Os ingressos estão a venda no site Bilheteria Express.

publicidade