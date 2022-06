Amanhã tem corte de cabelo e esmaltação grátis no Terminal da EMTU em Carapicuíba

Amanhã tem corte de cabelo e esmaltação grátis no Terminal da EMTU...

Nesta quarta-feira (22), o Instituto Embelleze e a Mary Kay levarão ao Terminal Metropolitano Carapicuíba uma ação gratuita com diversos serviços de beleza e estética para os passageiros.

Alunos e profissionais do Instituto Embelleze e da Mary Kay estarão oferecendo corte de cabelo, esmaltação das unhas, esfoliação e hidratação nas mãos. As passageiras também vão receber dicas de maquiagem e cuidados com a pele.

A atividade desta quarta-feira encerra a programação especial que a EMTU realizou ao longo deste Mês dos Namorados com cinco ações gratuitas para passageiros dos terminais.

Serviço

Ação de Estética e Beleza

Data: 22/06, das 9 às 12h

Local: Terminal Metropolitano Carapicuíba (Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10)