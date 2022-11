Amor Se Doa realiza campanhas de doação de sangue na região na próxima semana

A Ong Amor Se Doa, que já realizou cerca de 600 campanhas de doações de sangue para várias entidades, já tem duas novas ações de doação agendadas para a próxima semana na região.

A primeira será na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jardim Silviania, em Carapicuíba (Rua Jacob Csipak, 130), no dia 3 de dezembro, das 9h às 15h. Depois, será a vez da Associação Coro dos Anjos (Rua Maurócio de Nassau, 369, Jardim Japão, Cotia), na próxima terça-feira (6), das 9h às 15h.

As campanhas serão em prol do Grupo H. Hemo.

Para participar de ambas as campanhas é preciso se cadastrar no link que está na página da Ong no Instagram @amorsedoa.