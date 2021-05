Animais de famílias de baixa renda têm atendimento veterinário gratuito em Barueri

A unidade I do Centro de Proteção ao Animal Doméstico (CEPAD) de Barueri disponibiliza aos munícipes de baixa renda o serviço de atendimento veterinário básico gratuitamente.

publicidade

Para agendar o serviço é só ligar no CEPAD I, no telefone (11) 4198-0819, tendo em mãos o número do Registro Geral de Animais (RGA). A marcação acontece toda segunda-feira, a partir das 7h30, até o encerramento das vagas, que são limitadas. Não são realizados agendamentos de forma presencial.

Casos mais complexos, que exigem exames e outros procedimentos específicos, não são possíveis ainda, mas os profissionais do CEPAD oferecem suporte e orientação para os usuários. Neste momento de pandemia o serviço é restrito a urgências e emergências.

publicidade

Principais problemas

O CEPAD I, de março a dezembro de 2020, realizou 1.164 atendimentos e a previsão para 2021 gira em torno do mesmo número.

“Os principais problemas de saúde encontrados no atendimento clínico são os dermatológicos (relacionados à pele). É muito importante que o tutor esteja atento a qualquer mudança de comportamento que possa indicar dor ou alguma dificuldade relacionada às doenças. Quanto mais rápido o animal for atendido, maiores as chances de cura e de menor custo no tratamento”, aponta a médica veterinária Adriana Cristina Guerra Boni, que realiza o acompanhamento dos animais no CEPAD.

publicidade

“É importante lembrar que um animal doméstico é uma grande responsabilidade e o acompanhamento veterinário é fundamental para que ele viva de maneira saudável por muitos anos. Precisam ser vacinados, precisam de abrigo e alimentos adequados, como também de muito carinho e companhia”, salienta a veterinária.

Ketile Alves Ribeiro, de 41 anos, já recorreu ao serviço para o seu pet. “Acho ótimo, por conta da situação financeira, porque as vezes a pessoa não tem condições de pagar por um atendimento particular. A equipe é muito atenciosa e o que pode ser feito, ela faz. Estou satisfeita e sempre que posso, indico para alguém”, diz a munícipe.

Só a consulta

Importante salientar que a consulta com o veterinário no CEPAD é totalmente gratuita, mas os custos com possíveis internações, cirurgias, exames e medicamentos ficam por conta do tutor.